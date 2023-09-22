Протест в Ереване: оппозиция огласила свои цели видео; обновлено 20:17
Представитель Национального комитета по координации всенародного движения Вазген Манукян призвал граждан Армении с 25 сентября в течение трёх дней с 08:00 до 11:00 блокировать движение в Ереване и в областях. Об этом сообщают армянские СМИ.
Андраник Теванян, лидер блока «Мать Армения», на митинге против правительства в Ереване заявил, что процессу импичмента Пашиняну должно предшествовать народное восстание. Он подчеркнул, что пора объединяться вокруг изменений, так как у оппозиции уже сформировались определённые позиции и есть кандидат на пост премьер-министра.
Он отметил, что целью оппозиции являются «нахождение решения для Карабаха», отказ от Пражских соглашений, укрепление связей с союзником Армении - Россией, восстановление армии и возвращение переговоров в русло трехсторонних переговоров.
Акции неповиновения начнутся завтра утром одновременно в девяти районах Еревана, сообщил представитель Нацкомитета по координации всенародного движения, Ишхан Сагателян, во время митинга.
*** 19:34
Протестующие собираются в центре Еревана на акцию против премьера Армении Никола Пашиняна. На площади находится более тысячи человек. Здание правительства Армении охраняют несколько рядов полиции, сообщают российские СМИ.
September 24, 2023
*** 18:45
В центре Еревана началась акция протеста. Граждане, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались на площади Республики в центре Еревана. Об этом передают корреспонденты российских СМИ с места событий.
Сейчас на площади более тысячи человек, люди продолжают заполнять территорию. Перед Музеем истории Армении традиционно установлена аппаратура для выступлений.
Вход в здание правительства охраняет полиция, стоящая в несколько рядов, однако протестующие собираются не перед ним, а перед импровизированной сценой.
*** 18:15
Представители армянской молодежи направляются шествием на площадь Республики в Ереване, где в 18.00 пройдет запланированный антиправительственный митинг. Информация об этом распространилась в армянских Telegram-каналах.
Сообщается также, что мэр города Варденис и его фракция присоединяются к акциям протеста.
Отметим, сегодня в 18:00 по местному времени в Ереване пройдет акция протеста против правительства во главе с премьер-министром Николом Пашиняном.
Митинг планируется провести на площади Республики. Вчера в Ереване протестующие провели предупредительную акцию и призвали граждан присоединиться к ним.