20:17

Представитель Национального комитета по координации всенародного движения Вазген Манукян призвал граждан Армении с 25 сентября в течение трёх дней с 08:00 до 11:00 блокировать движение в Ереване и в областях. Об этом сообщают армянские СМИ.

Андраник Теванян, лидер блока «Мать Армения», на митинге против правительства в Ереване заявил, что процессу импичмента Пашиняну должно предшествовать народное восстание. Он подчеркнул, что пора объединяться вокруг изменений, так как у оппозиции уже сформировались определённые позиции и есть кандидат на пост премьер-министра. Он отметил, что целью оппозиции являются «нахождение решения для Карабаха», отказ от Пражских соглашений, укрепление связей с союзником Армении - Россией, восстановление армии и возвращение переговоров в русло трехсторонних переговоров. Акции неповиновения начнутся завтра утром одновременно в девяти районах Еревана, сообщил представитель Нацкомитета по координации всенародного движения, Ишхан Сагателян, во время митинга.

*** 19:34



Протестующие собираются в центре Еревана на акцию против премьера Армении Никола Пашиняна. На площади находится более тысячи человек. Здание правительства Армении охраняют несколько рядов полиции, сообщают российские СМИ.

*** 18:45



В центре Еревана началась акция протеста. Граждане, требующие отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна, собрались на площади Республики в центре Еревана. Об этом передают корреспонденты российских СМИ с места событий. Сейчас на площади более тысячи человек, люди продолжают заполнять территорию. Перед Музеем истории Армении традиционно установлена аппаратура для выступлений. Вход в здание правительства охраняет полиция, стоящая в несколько рядов, однако протестующие собираются не перед ним, а перед импровизированной сценой.