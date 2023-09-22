Чемпион Италии дважды победил в Мингячевире

Сегодня в Мингячевире состоялся ответный матч 1/32 финала женского Кубка EHF (Европейская гандбольная федерация) между азербайджанской командой «Кюр» и итальянской «Салерно».

Со счетом 36:19 победили итальянки. Напомним, вчера в первой игре также победила «Салерно» - 29:19.

Таким образом, в 1/16 финала пробился итальянский клуб.

Оба матча состоялись в Мингячевире согласно договоренности между клубами.

Игры вызвали в городе небывалый ажиотаж. Зал учебно-тренировочного центра «Кюр» не смог вместить всех желающих посмотреть еврокубковые матчи.

Стоит сказать, что «Кюр» - это новый коллектив. Команда была собрана примерно месяц тому назад, и рассчитывать на то, что девушки обыграют опытного соперника в лице действующего чемпиона Италии, было сложно.

Кубок EHF – третий по рангу еврокубковый турнир после Лиги чемпионов и Лиги Европы. В этом соревновании Азербайджан также представят «Карабах» и «Азерйол». В мужском Кубке EHF выступят «Азерйол» и «Кюр».