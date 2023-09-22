В Тегеране предотвратили крупный теракт
Разведывательные службы Корпуса стражей исламской революции (КСИР) предотвратили серию из 30 взрывов в столице Ирана Тегеране. Как передает ISNA, соответствующую информацию распространило Министерство разведки Ирана.
«Спецслужбы обнаружили, нейтрализовали и арестовали всех виновников заговора, целью которых была организация 30 террористических взрывов в густонаселенных районах Тегерана», — цитирует агентство ISNA заявление министерства.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram!
Подписывайтесь на наш YouTube-канал!