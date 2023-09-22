Финалы в Белграде: Мурад Мамедов и Хасрет Джафаров могут стать чемпионами мира

Сегодня в Белграде завершается чемпионат мира по борьбе.

Азербайджанские борцы греко-римского стиля Мурад Мамедов (63 кг) и Хасрет Джафаров (67 кг) вчера завоевали право выступать в финалах и сегодня поборются за золото.

Мурад встретится с грузином Лери Абуладзе, а Хасрет – с кубинцем Луисом Санчесом. Финальный блок стартует в 20:00 по бакинскому времени.

Напомним, что Хасрет Джафаров, выступая в олимпийской весовой категории, также завоевал путевку в Париж-2024.

Также сегодня бронзу и лицензию может взять Ислам Аббасов (87 кг). После вчерашнего поражения в 1/8 финала он выступает в утешительной сетке, где со счетом 5:1 победил киргиза Азата Салидинова. Нужно выиграть еще две схватки. Следующий соперник – белорус Кирилл Маскевич.

На данный момент в активе сборной Азербайджана по греко-римской борьбе 2 золота и 1 серебро. Эльдениз Азизли (55 кг) стал 3-кратным чемпионом мира, Рафик Гусейнов (82 кг) - 2-кратным, а Сенан Сулейманов (77 кг), уступив в финале, удостоился серебряной медали. Также он стал обладателем олимпийской лицензии.

Два золота на чемпионатах мира – это самое успешное выступление сборной Азербайджана по греко-римской борьбе за всю историю.

Пока у Азербайджана на нынешнем ЧМ три лицензии. Помимо Хасрета Джафарова и Сенана Сулейманова билет на Игры завоевал вольник Магомедхан Магомедов (97 кг). Шанс принести Азербайджану четвертую путевку в Париж, как отмечалось выше, есть у Ислама Аббасова.