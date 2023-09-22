В различных местностях Карабахского региона конфискована очередная боевая техника, военное оборудование, а также боеприпасы из гражданских построек, используемых в качестве складов. Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

На складе было обнаружено значительное количество ракет, артиллерийских снарядов и мин, а также боеприпасы различного калибра.

Минобороны отмечает, что процесс конфискации оружия, боеприпасов и боевой техники в регионе продолжается.