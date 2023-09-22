Польша обвинила Беларусь в попытках прорвать границу

Минобороны Польши обвинило Беларусь в атаке на границу. Представители военного ведомства сообщили об этом в X (ранее Твиттер).

«Атаки на польскую границу, осуществленные Беларусью, имели целью дестабилизировать ситуацию в Польше и поставить под угрозу безопасность поляков. Благодаря усилению присутствия польской армии на границе план России и Беларуси провалился», - говорится в сообщении.

Ранее Лукашенко объяснил ажиотаж на белорусскую тематику в Польше тем, что польские власти пытаются сформировать образ внешнего врага и за счет этого получить преимущество на выборах.

В августе Польша объявила, что разместит на границе с Беларусью около 10 тысяч военных.