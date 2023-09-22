22:29

Полицейские подразделения непризнанного Косова убили трех сербов, еще двое получили тяжелые ранения. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Сербии Александар Вучич. Вучич анонсировал заседание Совета нацбезопасности Сербии после гибели сербов в Косово, не исключил «решений».

*** 22:16



Турция осуждает нападение на косовских силовиков, произошедшее утром 24 сентября в северной части Косово в деревне Баньска, подчиненной муниципалитету Звечан, где проживает сербское большинство. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич.

В результате нападения погиб один косовский полицейский, несколько получили ранения. «Мы осуждаем атаку и желаем скорейшего выздоровления раненым», — говорится в заявлении МИД Турции. Бильгич призвал все стороны к сдержанности и избеганию насилия с целью снижения напряженности в регионе и предотвращения его эскалации. «Единственный путь к достижению долговременного мира и стабильности в Косово и регионе - через диалог. Мы, как Турция, будем продолжать поддерживать процесс диалога», — подчеркнул он.

*** 21:57



Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Североатлантический альянс к военной интервенции против Сербии, разместив обращение в социальной сети X (бывший Twitter).

«В Баньске началась сербская война против Косова. <...> Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас!» - гласит сообщение Фелингера. При этом он утверждает, что Россия имеет отношение к текущим событиям. Ранее премьер-министр Косова Альбин Курти опубликовал фото вооруженных лиц в масках, заявляя, что они, поддерживаемые сербскими властями, атаковали полицейских. Он отметил, что косовская полиция проводит операции по их задержанию. По его словам, в ходе инцидента один полицейский был убит, другой ранен. Президент Сербии Александар Вучич планирует обратиться к нации по поводу текущих событий в 20:00 по местному времени.

*** 20:57



Один полицейский был убит и еще один получил ранения в результате перестрелки на севере Косово, сообщил премьер-министр Косово Альбин Курти на своей странице в Facebook.