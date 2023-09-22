Напряженность в Косово: Вучич собирает Совет нацбезопасности обновлено 22:29
Полицейские подразделения непризнанного Косова убили трех сербов, еще двое получили тяжелые ранения. Об этом во время пресс-конференции заявил президент Сербии Александар Вучич.
Вучич анонсировал заседание Совета нацбезопасности Сербии после гибели сербов в Косово, не исключил «решений».
*** 22:16
Турция осуждает нападение на косовских силовиков, произошедшее утром 24 сентября в северной части Косово в деревне Баньска, подчиненной муниципалитету Звечан, где проживает сербское большинство. Об этом сообщил пресс-секретарь МИД Турции Танжу Бильгич.
В результате нападения погиб один косовский полицейский, несколько получили ранения.
«Мы осуждаем атаку и желаем скорейшего выздоровления раненым», — говорится в заявлении МИД Турции.
Бильгич призвал все стороны к сдержанности и избеганию насилия с целью снижения напряженности в регионе и предотвращения его эскалации.
«Единственный путь к достижению долговременного мира и стабильности в Косово и регионе - через диалог. Мы, как Турция, будем продолжать поддерживать процесс диалога», — подчеркнул он.
*** 21:57
Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер призвал Североатлантический альянс к военной интервенции против Сербии, разместив обращение в социальной сети X (бывший Twitter).
«В Баньске началась сербская война против Косова. <...> Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии. Бомбите Белград прямо сейчас!» - гласит сообщение Фелингера. При этом он утверждает, что Россия имеет отношение к текущим событиям.
Ранее премьер-министр Косова Альбин Курти опубликовал фото вооруженных лиц в масках, заявляя, что они, поддерживаемые сербскими властями, атаковали полицейских. Он отметил, что косовская полиция проводит операции по их задержанию. По его словам, в ходе инцидента один полицейский был убит, другой ранен.
Президент Сербии Александар Вучич планирует обратиться к нации по поводу текущих событий в 20:00 по местному времени.
*** 20:57
Один полицейский был убит и еще один получил ранения в результате перестрелки на севере Косово, сообщил премьер-министр Косово Альбин Курти на своей странице в Facebook.
Произошедшее он назвал террористической акцией, а также отметил, что нападавшие — хорошо вооруженные и опытные бойцы.
«В данный момент стрельба из огнестрельного оружия различного калибра по нашей полиции все еще продолжается. Нападавшие — профессионалы в масках и тяжеловооруженные», — уточнил Курти.
Как сообщает агентство Reuters, ссылаясь на косовских силовиков, перестрелка началась, когда полицейские во время ночного патрулирования обнаружили два грузовика без номерных знаков, которые блокировали въезд на мост через реку Ибар, разделяющую албанскую и сербскую части города.
Премьер-министр Косово Альбин Курти заявил, что «террористическую атаку» группы поддерживало правительство Сербии. «Организованная преступная группировка, которая политически, финансово и логистически поддерживается из Белграда, нападает на наше государство», — написал он ранее на своей странице в Facebook.
В распоряжении нападавших, по информации правоохранителей, было не только стрелковое оружие, но также ручные гранаты и гранатометы.
Ранее президент Сербии Александр Вучич призвал генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга обеспечить безопасность сербов в Косово и Метохии. По словам главы Сербии, это входит в обязанности сил Альянса согласно резолюции 1244 СБ ООН.
Косово в 2008 году в одностороннем порядке отделилось от Сербии. Правительство в Белграде не признает независимости Косово и считает его по-прежнему сербской провинцией. Более 90 процентов 1,8-миллионного населения Косово составляют этнические албанцы. В северной части Косово большинство составляют сербы, не признающие правительство в Приштине.
На протяжении последних месяцев на севере Косово вновь растет напряженность. Конфликт обострился после того, как правительство в Приштине приняло в мае решение назначить мэрами в четырех северных населенных пунктах этнических албанцев. В ходе последовавших протестов и беспорядков были ранены более 30 солдат миротворческих сил НАТО KFOR.