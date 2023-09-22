Конкурент Трампа не хочет видеть Украину в НАТО

Конкурент Дональда Трампа за участие в президентских выборах от Республиканской партии, губернатор Флориды Рон Десантис высказался против вступления Украины в НАТО. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на его выступление в подкасте The Glenn Beck Program.

Десантис, вероятный претендент на роль кандидата в президенты от республиканцев, утверждает, что членство Украины в НАТО не соответствует интересам США. «Это лишь добавит нам больше обязательств, а если вы даете больше обязательств, то какие преимущества мы получим взамен?» – заявил он.

Он также подчеркнул свою позицию, что, по его мнению, США не должны обеспечивать Украине «пустой чек», если Киев «не использует рычаги влияния, чтобы закончить конфликт».

Комментариям Десантиса предшествовал визит украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтон, где он встречался с президентом Джо Байденом и призывал американских законодателей продолжать поддерживать Украину в свете агрессии России.

Ранее Десантис уже выражал мнение, что конфликт России с Украиной не является приоритетным для интересов США. Кроме того, он и Трамп были против поставок кассетных боеприпасов Украине.