Продолжается неотложная работа по решению вопросов, обсужденных на состоявшейся 21 сентября 2023 года в городе Евлах встрече с представителями армянских жителей, проживающих в Карабахском регионе Азербайджанской Республики.



Как сообщили Администрации президента Азербайджана, в качестве очередного шага было обеспечено отделение города Ханкенди от энергосистемы Армении и его подключение к энергосистеме Азербайджана.

Отметим, что на подстанции «Шуша», построенной «Азерэнержи» еще в 2021 году и введенной в эксплуатацию при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева, были установлены резервные гнезда для Ханкенди.

С 19 сентября 2023 года «Азерэнержи» приступило к установке дополнительных 110-киловольтных опор высокого напряжения вблизи подстанции «Шуша» и соединению их с ханкендинской линией. В результате проведенных работ процесс уже завершен.

Параллельно сотрудники «Азерэнержи» и «Азеришыг» проверили передающую и распределительную сети, системы защиты, после чего на линию было подано напряжение.

В Ханкенди уже горит азербайджанский свет.