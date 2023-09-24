Зерновоз успешно прибыл из Украины в Турцию

В Турцию под флагом Палау прибыл сухогруз Aroyat, который является вторым судном, вышедшим с Украины по зерновому коридору. Об этом сообщает France24 со ссылкой на данные сайтов мониторинга морского движения.

Отмечается, что балкер Aroyat под флагом Палау загружен 17 600 тоннами украинской пшеницы. Он следует в Египет из портового города Черноморск.

Украина испытывает новый морской маршрут, который обходит использование международных вод и проходит через путь, контролируемый членами НАТО (Болгарией и Румынией), после того как Россия вышла из сделки по экспорту зерна, поддержанной ООН.

Это второе судно, которое уже воспользовалось временным коридором для гражданских судов для входа в украинский порт для экспорта агропродукции для стран Азии. Экипаж судна – граждане Египта, Турции, Азербайджана, Бельгии и Албании.

Напомним, что 19 сентября временным морским коридором прошло судно RESILIENT AFRICA с 3 тыс. тонн пшеницы для Азии.