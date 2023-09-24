Володин обидел монголов: не проявил должного уважения к Чингисхану

Монгольские СМИ обвинили Вячеслава Володина в нарушении дипломатической традиции — он не поклонился статуе Чингисхана. Об этом сообщает Centralasia.media.

Издание Middle Asian News распространило фотографию, на которой председатель Великого государственного хурала Монголии Гомбожавын Занданшатар стоит со склоненной головой, а спикер Госдумы - с поднятой.

Журналисты отмечают, что по традиции статуе кланяются все официальные гости Монголии. Например, голову преклонял перед монументом папа Римский во время визита в страну в начале сентября. Для этого он даже встал с инвалидной коляски.

Издание Centralasia.media пишет, что президент России Владимир Путин оказал дань уважения памятнику Чингисхана во время своего визита в 2019 году.

Сам Володин во время своего визита в Улан-Батор заявил, что Россия придает большое значение развитию отношений с Монголией.