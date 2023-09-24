Франция уходит из Нигера

Франция отказывается от военного сотрудничества с мятежниками, захватившими власть в Нигере, и до конца года выведет своих военных из этой африканской страны. Франция также приняла решение отозвать своего посла в Нигере и персонал посольства в Ниамее, в ближайшее время они вернутся в Париж. Как сообщает France 24, об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

"Мы положим конец военному сотрудничеству с нынешними властями Нигера, поскольку они больше не хотят заниматься борьбой с терроризмом", — сказал он.

Он добавил, что военное сотрудничество "окончено", и французские войска будут выводиться "в ближайшие месяцы и недели "с полным выводом" к концу года".

Франция удерживала около 1500 военнослужащих в Нигере, несмотря на июльский переворот. Новые военные правители требовали ухода французского посла и войск, после того как Макрон отказался признавать легитимными новых мятежных правителей Нигера.