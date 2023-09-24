Миссия выполнена: образцы астероида вернулись на Землю

Капсула, содержащая образцы грунта с астероида Бенну, успешно вернулась на Землю, приземлившись в американском штате Юта. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на данные NASA.

Это событие стало завершением миссии зонда OSIRIS-REx, которая продлилась семь лет.

Собранные в 2020 году образцы состоят из приблизительно полфунта (около 200 г) камней и почвы астероида. Ученые ожидают, что, несмотря на высокие температуры при входе в атмосферу, капсула и содержащиеся в ней образцы остались неповрежденными.

Специалисты Lockheed Martin, участника миссии, вместе с сотрудниками Пентагона быстро прибыли на место посадки для осмотра капсулы на наличие повреждений.

В последующем капсулу предполагается транспортировать в стерильное помещение для декомпозиции и подготовки к отправке в Космический центр имени Линдона Джонсона в Хьюстоне для более тщательного анализа.