Ереван ищет мира с Баку

Ереван готов к подписанию мирного договора с Баку. Об этом заявил спикер парламента Армении Ален Симонян армянским СМИ, отвечая на вопрос о возможности подписания мирного соглашения на встрече президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна в Гранаде.

Он сказал, что Ереван очень бы хотел, чтобы по этой части в Гранаде 5 октября был "сделан шаг вперед".

"Мы хотим использовать этот исторический шанс. Вечная война никому не нужна. Мы готовы к этому (подписание мирного соглашения - ред.)", — сказал Симонян.