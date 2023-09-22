Мераль Акшенер госпитализирована
Лидер İyi parti Мераль Акшенер была госпитализирована из-за недомогания. Об этом сообщил пресс-секретарь партии Кюршад Зорлу на странице в Х (бывший Twitter).
Зорлу сообщил, что лидер партии Мераль Акшенер заболела, и ее мероприятия были отложены.
«В связи с тем, что наш председатель партии госпожа Мераль Акшенер перенесла вирусную инфекцию, наше заседание совета, запланированное на завтра, и наша программа в Эскишехире, которая должна была состояться во вторник, 26 сентября, были отложены на более позднюю дату», — рассказал Зорлу.