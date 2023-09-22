Вашингтон и Киев будут совместно производить оружие

Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал, что между Вашингтоном и Киевом достигнуто соглашение касательно совместного производства оружия, включая системы противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает BBC.

Зеленский обозначил данное соглашение как результат своих недавних визитов в США и Канаду и охарактеризовал его как "историческое решение Америки". Зеленский заявил: «Это то, что было абсолютной фантастикой еще недавно. Но станет реальностью. Мы сделаем это реальностью».

Хотя конкретные типы вооружений, подпадающие под это соглашение, не были уточнены, Зеленский подчеркнул, что это приведет к созданию новых рабочих мест в обеих странах и укрепит оборонные способности Украины.

«У нас есть четкая перспектива — то, о чем уже договорились, — новой силы Украины для недопущения повторения российских агрессий», — добавил он.

Помимо этого, Зеленский сообщил о поставках в Украину артиллерии, снарядов, ракет для систем залпового огня HIMARS и других видов вооружения от США.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена рассматривала возможность передачи Украине баллистических ракет ATACMS. Однако официального подтверждения этой информации на данный момент нет.