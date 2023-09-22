Киссинджер лоббирует вступление Украины в НАТО

В ходе своего визита в США президент Владимир Зеленский провел встречу с известным дипломатом и политическим деятелем Генри Киссинджером. По словам Андрея Ермака, руководителя Офиса президента, который сообщил об этом в Telegram, Киссинджер - бывший противник вступления Украины в НАТО, теперь выступает в поддержку членства страны в Альянсе.

Ермак, также присутствовавший на встрече, отметил, что у Киссинджера есть ряд проницательных высказываний, отражающих текущую ситуацию в конфликте с Россией. Ермак подчеркнул, что Киссинджер в настоящее время активно лоббирует вопрос членства Украины в НАТО.

"Я был против членства Украины в НАТО до этой войны, боясь, что это инициирует тот процесс, который мы наблюдаем сегодня. Однако, учитывая текущий уровень эскалации, концепция нейтральной Украины уже не имеет смысла", — отметил Киссинджер.

Генри Киссинджер, занимавший должности государственного секретаря и советника по национальной безопасности США в 70-х годах прошлого века, сыграл ключевую роль в смягчении "холодной войны" между США и СССР - процессе, известном как "Разрядка". Он был удостоен Нобелевской премии мира в 1973 году за свою роль в достижении перемирия во Вьетнаме.