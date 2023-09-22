Иран и ОАЭ спорят из-за островов

Иранское постоянное представительство при ООН выразило протест в отношении, по их мнению, необоснованных заявлений, сделанных представителем ОАЭ относительно трех иранских островов: Абу-Муса, Большой Томб и Малый Томб, охарактеризовав эти заявления как "явное нарушение международного права и Устава ООН". Об этом сообщает агентство IRNA.

В заявлении, сделанном во время Генеральной Ассамблеи ООН, подчеркивается, что подобные утверждения ОАЭ повторяются каждый год и нарушают принципы добрососедства и уважения территориальной целостности государств.

В заявлении было отмечено: "Мы рассматриваем подобные заявления и безосновательные претензии как вопиющее нарушение международного права и Устава ООН, а также нарушение принципа добрососедства и необходимости уважения территориальной целостности стран".

Иран подчеркнул, что упомянутые острова в Персидском заливе являются неотъемлемой частью его территории, и любые утверждения, противоречащие этому, недействительны: "Любое утверждение, противоречащее этому факту, является недействительным".

Стоит отметить, что ранее ОАЭ выразили требование к Ирану прекратить "оккупацию" вышеупомянутых островов, и государственный министр международного сотрудничества ОАЭ Рим бинт Ибрагим аль-Хашими заявила, что Абу-Даби намерен решать этот вопрос либо через прямые переговоры с Тегераном, либо через Международный суд ООН.