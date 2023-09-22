Задержка рейсов в московских аэропортах: запущен план «Ковер»

В Москве часть аэропортов закрыла воздушное пространство. В аэропортах Домодедово и Жуковский, а также в тульском аэропорту был введен план "Ковер", сообщают российские СМИ.

В Домодедово на данный момент 14 рейсов задержано и еще три отменены, воздушное пространство временно закрыто для приема и отправки рейсов. Три рейса из данного аэропорта были перенаправлены во Внуково.

Аэропорт Внуково, в свою очередь, продолжает работу в обычном режиме, несмотря на задержки и отмены в других аэропортах, и пока не вводил план "Ковер".

Согласно данным Flightradar, воздушное пространство в районах аэропортов Домодедово и Жуковский на данный момент не принимает воздушные суда. Всего, по сообщению агентства ТАСС, 19 рейсов задержаны и четыре отменено.

Ограничения также введены в аэропорту Тулы. Жители региона сообщают о взрывах, предположительно, работает ПВО.

Причина введенных ограничений не сообщается, но обычно такие ограничения вводят во время подлета к российской столице беспилотников-камикадзе со стороны Украины.