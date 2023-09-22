В Сингапуре путешественники будут летать без паспортов

Сингапурский аэропорт Чанги, известный своей технологичностью, планирует усилить свой прогрессивный имидж, предоставив возможность путешественникам проходить все процедуры без предъявления паспорта, начиная с 2024 года. Об этом сообщает CNN.

Вместо традиционных документов будут использоваться биометрические данные как при регистрации на рейс, так и при прохождении пограничного контроля.

Такое новшество было объявлено министром по связям с общественностью Сингапура Жозефиной Тео в ходе парламентского заседания, где обсуждались изменения в иммиграционном законодательстве страны. "Сингапур — одна из первых стран в мире, которая вводит в эксплуатацию автоматические проверки, не требующие предъявления паспорта", — проинформировала чиновник.

Технология распознавания лиц уже используется в аэропорту Чанги для выполнения определенных задач. Введение планируемых изменений позволит полностью уйти от использования физических документов, таких как паспорта и посадочные талоны.

На текущий момент остается неясным, будет ли данная инициатива распространяться также на иностранцев, или она касается только граждан Сингапура, чьи биометрические данные уже находятся в государственной базе. Кроме того, возникают вопросы относительно проставления въездных и выездных виз в условиях новой системы.

Аэропорт Чанги один из самых оживленных в мире. Воздушная гавань предлагает рейсы в более чем 400 городов 100 стран. Только за июнь текущего года аэропортом воспользовались 5,12 миллиона пассажиров.