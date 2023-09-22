Польша обвиняет Германию во вмешательстве в польские выборы

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обвинил канцлера Германии Олафа Шольца во вмешательстве во внутренние дела Польши. Об этом глава польского МИД сообщил в Х (ранее Twitter).

Немецкий канцлер ранее раскритиковал Варшаву из-за возможных нарушений при выдаче виз.

«Последнее заявление канцлера Германии Олафа Шольца нарушает принципы суверенного равенства государств, лежащие в основе добрососедских отношений и дружеского сотрудничества с Польшей и провозглашенные правительством ФРГ в договоре с Варшавой от 1991 года. Компетенция канцлера Германии явно не касается идущего в Польше судебного процесса», — написал Рау на своей странице в социальной сети.

Глава МИД Польши также отметил, что заявления Шольца «свидетельствуют о попытке вмешательства во внутренние дела польского государства и проходящую в Польше избирательную кампанию».