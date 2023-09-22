Менендес и его жена Надин Арсланян получали от бизнесменов Ваэля Хана, Хосе Урибе и Фреда Лейбса деньги, золотые слитки и автомобиль люкс-класса за то, что сенатор, используя свое положение, оказывал им услуги, а также осуществлял действия «выгодные Арабской Республике Египет». Еще в прошлом году все эти подарки были обнаружены дома у Менендесов после проведенного обыска: деньги в конвертах, рассованные по всему дому, те самые слитки и кабриолет Mercedes-Benz в гараже.

Как уже сообщал haqqin.az, одна из центральных фигур в Демократической партии США Роберт Менендес сложил с себя полномочия главы сенатского комитета по международным отношениям. Напомним, что 69-летний сенатор от штата Нью-Джерси обвиняется в том, что получал взятки за то, что действовал в интересах Египта.

Расследование уже больше года ведет Министерство юстиции, и на пресс-конференции, прошедшей в пятницу, представители прокуратуры Южного округа Нью-Йорка подвели итоги и ознакомили публику с результатами своей работы, которые передали в суд.

Обвинение пришло к выводу, что важную роль в организации правонарушений играла жена политика Надин Арсланян. Она была в тесных отношениях с бизнесменом египетского происхождения Ваэлем Ханой, а тот познакомил Боба Менендеса с представителями египетской армии и разведки. Те лоббировали через него военные закупки и военную помощь США Египту. За это бизнесмен фиктивно нанял Надин на работу, что позволяло ему осуществлять ей какие-то платежи. Менендесы свою вину отрицают и уверяют в своей готовности защитить свою честь в суде.

Надин Арсланян армянка по происхождению, и Боб Менендес входил в парламентскую группу Конгресса по делам Армении. За отстаивание интересов Армении в 2022 году его наградили армянским Орденом Дружбы.

Помимо собственных проблем, Менендес добавил головной боли Джо Байдену, поскольку судебное разбирательство совпадет с президентской кампанией. Козырь демократов – нечистоплотность и уголовные претензии к Дональду Трампу выглядит не таким убедительным на фоне «шалостей» видного деятеля партии Байдена. Будто тому мало проблем с собственным сыном.

Конечно, в ситуации острой борьбы сторонники двух главных кандидатов в президенты в основном определились, и новые неприятные сведения почти не способны заставить их изменить свой будущий выбор. Но если пошатнется позиция даже нескольких десятков сотен неопределившихся, в ситуации, когда пойдет счет на доли процентов, это может сыграть свою роль. Как в 2016 году глава ФБР Джеймс Коми в значительной степени обеспечил победу Трампу, опубликовав за считанные дни до дня выборов документы, дискредитирующие Хиллари Клинтон.