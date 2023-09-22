Проблема кажется очевидной и внешним экспертам. Недавний экспертный опрос, проведенный американским исследовательским центром Atlantic Council, показал, что большинство аналитиков, 68%, уверены, что в ближайшие десять лет Иран обзаведется ядерным оружием, а раз так, то и Саудовская Аравия, ее непосредственный региональный конкурент, тоже – 41%.

Это уже не первое такое заявление, ранее подобное им говорилось в 2018 году, и с тех пор ничего не поменялось, чтобы изменить точку зрения МБС. Наоборот, количество обогащенного урана у Ирана и уровень его обогащения только возросли, что вынуждает Эр-Рияд рассматривать перспективу собственной ядерной программы в практическом военном аспекте.

В интервью американскому телеканалу Fox News саудовский наследный принц Мохаммед бин Салман заявил, что его страна тоже получит атомную бомбу, если это сделает Иран.

Это обстоятельство сильно осложняет нынешние американские усилия по созданию прочного стратегического союза США – Саудовская Аравия – Израиль, который серьезным образом переформатировал бы влияние Штатов в регионе.

Саудовские власти, ощущая высокую заинтересованность американцев, настаивают на самом тесном сотрудничестве с США по вопросам ядерной энергетики, но без жестких ограничений и формализованных гарантий безопасности, связанных с требованиями нераспространения ядерного оружия.

Дело в том, что сотрудничество США с иностранными государствами по вопросам мирной ядерной энергетики регулируется секцией 123 «Акта по атомной энергии», которая направлена на обеспечение того, чтобы ядерные технологии или соответствующие материалы не были использованы для создания оружия. Как избежать этого в случае с Саудовской Аравией, не знает никто. Конгресс невозможно будет убедить в необходимости сделать исключение.

Эта головная боль даже посильнее той, что устроил старый король Салман, отдавший уже было внешнюю политику на откуп сыну, но тут потребовавший в рамках нормализации отношений с Израилем заметных территориальных компенсаций палестинцам.

Проблема еще заключается в том, что саудовцам, поставленным перед необходимостью обеспечить ядерный баланс с Ираном, придется искать помощь в ядерной программе если не у Штатов, то у Китая. В Белом доме и так с раздражением наблюдали за тем, как Пекин мирил Тегеран с Эр-Риядом, а уступать китайцам влияние в Саудовской Аравии и в регионе в целом не может себе позволить ни одна президентская администрация.

Ближний Восток лишний раз доказывает, что не существует простой формулы, которая бы позволила решить все ее головоломные проблемы, накопившиеся за долгие годы. Но вот то, что в нее еще введен и ядерный компонент – это тревожный признак новых времен.