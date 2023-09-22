Две страны Британского содружества не на шутку рассорились. В июне был убит гражданин Канады Хардип Сингх Ниджар. Двое в масках расстреляли его возле сикхского храма в городе Сарри, недалеко от Ванкувера. 18 сентября канадский премьер Джастин Трюдо выступил с экстренным обращением к парламенту, в котором, в частности, заявил, что канадские правоохранительные органы изучают «заслуживающие доверия утверждения» о причастности к убийству правительственных агентов Индии.

Ниджар выступал за создание независимого сикхского государства Халистан на территории индийского штата Пенджаб, и считался в Индии террористом, причастным к преступлениям сикхских радикалов.

Канада же возмущена расправой на своей территории: ««Любая причастность иностранного правительства к убийству канадского гражданина на канадской территории — это недопустимое нарушение нашего суверенитета», — заявил Трюдо в парламенте.

По словам премьер-министра, он лично обсуждал в Нью-Дели инцидент с индийским главой правительства Нарендрой Моди, но, судя по всему, конструктивного разговора не вышло. Уже после саммита Большой двадцатки из Канады был выслан сотрудник индийского посольства, отвечающий за разведку, Индия, в свою очередь, выслала канадского дипломата. Власти страны категорически отрицают свою причастность к расстрелу сикхского активиста. В то же время Моди во время обсуждения с Трюдо нажимал на то, что канадцы дают слишком большую волю сикхским сепаратистам на своей территории.

В Канаде действительно самая большая сикхская община за пределами Индии, которая насчитывает около 780 тысяч человек. Сикхи нередко занимают посты в Кабинете министров. Однако идеи независимого Халистана разделяются небольшой частью представителей этой этноконфессиональной группы.

Дополнительные подозрения возникают и из-за того, что участились случаи гибели деятелей сикхского движения. В июне в Британии вдруг умер Автар Сингх Ханда, якобы лидер группировки «Силы Освобождения Халистана». Обстоятельства его смерти позволяли предполагать отравление. А в мае в пакистанском Лахоре был застрелен Парамджит Сингх Панджвар, которого в Индии тоже считали террористом. Можно предположить, что индийские власти приняли решение радикальным образом решить проблему сикхского сепаратизма, но кто ж в таком признается публично?

«Мы являемся демократическим государством с твердой приверженностью верховенству закона, — опубликовало заявление Министерство иностранных дел Индии. — Мы призываем правительство Канады принять быстрые и эффективные правовые меры против всех антииндийских элементов, действующих с территории страны».

От ухудшения отношений между странами уже пострадала торговля: переговоры о заключении двустороннего торгового соглашения отменены и неизвестно, когда возобновятся.