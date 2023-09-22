Джавад Шабири, автор haqqin.az 03:48

Пока Тегеран активно воюет против зангезурского коридора – у него возникла внутренняя проблема в совершенно неожиданном месте. Протестная активность пенсионеров росла как-бы исподволь. То здесь, то там, вроде, как и незаметно, и не критично – но в итоге к сегодняшнему дню эта активность вышла на показатели, которые фиксировались в Иране в декабре прошлого года. Чего иранские власти явно не ожидали. В центре выступлений - пенсионеры, которые требуют реформу пенсионной системы. Эта часть общества протестовала до этого регулярно, но главной движущей силой никогда не была. Да и разгонять протесты пенсионеров весьма проблематично – как разгонять тех, в чьих рядах ваши бабушки и дедушки, отцы и матери? Но и молчать они больше не могут. По нынешним-то временам им уже и на еду не хватает, не то, чтобы детям и внукам помогать.

«Мы долгое время не могли позволить себе путешествовать», - говорит мне 73-летний учитель на пенсии, ветеран ирано-иракской войны. «Проводить время с родственниками и детьми было нашей единственной радостью. Но сейчас вряд ли кто-то может позволить себе пригласить гостей». Он говорит об этом негромко, без агрессии – а как о свершившемся факте. Голосом человека, который утратил надежду на спокойную и обеспеченную старость. По данным Статистического управления Ирана, стоимость продуктов питания всего за один год выросла на 80%, что ставит Иран в пятерку стран мира с самым высоким уровнем инфляции на продукты питания. Три четверти пенсионеров не могут оплатить нынешнюю стоимость медицинских услуг. 17 из 18 иранских пенсионных фондов либо уже обанкротились, либо балансируют на грани банкротства. Генеральный директор Министерства труда и социальных дел Саджад Падам заявляет, что правительство не в состоянии взять на себя бремя финансирования пенсионных фондов. Он также упомянул, что в будущем Иран может быть вынужден продать острова Киш и Кешм в Персидском заливе, чтобы выполнить свои пенсионные обязательства. По его словам, даже если экономические санкции будут сняты и Иран сможет экспортировать около трех миллионов баррелей нефти в день, этого все равно будет недостаточно для решения кризиса пенсионных фондов.