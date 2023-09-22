Какой Зангезур?! Ирану бы пенсию выплатить… доживем до понедельника
Пока Тегеран активно воюет против зангезурского коридора – у него возникла внутренняя проблема в совершенно неожиданном месте. Протестная активность пенсионеров росла как-бы исподволь. То здесь, то там, вроде, как и незаметно, и не критично – но в итоге к сегодняшнему дню эта активность вышла на показатели, которые фиксировались в Иране в декабре прошлого года. Чего иранские власти явно не ожидали.
В центре выступлений - пенсионеры, которые требуют реформу пенсионной системы. Эта часть общества протестовала до этого регулярно, но главной движущей силой никогда не была. Да и разгонять протесты пенсионеров весьма проблематично – как разгонять тех, в чьих рядах ваши бабушки и дедушки, отцы и матери? Но и молчать они больше не могут. По нынешним-то временам им уже и на еду не хватает, не то, чтобы детям и внукам помогать.
«Мы долгое время не могли позволить себе путешествовать», - говорит мне 73-летний учитель на пенсии, ветеран ирано-иракской войны. «Проводить время с родственниками и детьми было нашей единственной радостью. Но сейчас вряд ли кто-то может позволить себе пригласить гостей». Он говорит об этом негромко, без агрессии – а как о свершившемся факте. Голосом человека, который утратил надежду на спокойную и обеспеченную старость.
По данным Статистического управления Ирана, стоимость продуктов питания всего за один год выросла на 80%, что ставит Иран в пятерку стран мира с самым высоким уровнем инфляции на продукты питания. Три четверти пенсионеров не могут оплатить нынешнюю стоимость медицинских услуг. 17 из 18 иранских пенсионных фондов либо уже обанкротились, либо балансируют на грани банкротства.
Генеральный директор Министерства труда и социальных дел Саджад Падам заявляет, что правительство не в состоянии взять на себя бремя финансирования пенсионных фондов. Он также упомянул, что в будущем Иран может быть вынужден продать острова Киш и Кешм в Персидском заливе, чтобы выполнить свои пенсионные обязательства.
По его словам, даже если экономические санкции будут сняты и Иран сможет экспортировать около трех миллионов баррелей нефти в день, этого все равно будет недостаточно для решения кризиса пенсионных фондов.
Конечно, для нынешней ситуации есть и объективные причины. Число пенсионеров, нуждающихся в социальной поддержке, с каждым годом значительно возросло, в то время как число работников, уплачивающих взносы государственного страхования, сократилось. Еще в сентябре 2020 года советник министра здравоохранения Мохаммед-Таки Джохтаи подсчитал, что в течение двадцати лет доля населения в возрасте старше 65 лет составит около 20 процентов по сравнению с 9,3 процента в 2020 году и только 5 процентами в 1976 году.
Но главное заключается в том, что экономический кризис, неспособность правительства выполнить свои обязательства перед пенсионными фондами, плохое управление самими фондами и сокращение социальных расходов одновременно с увеличением расходов на реализацию амбициозных военных и политических проектов Тегерана – вот основные причины сегодняшних проблем с пенсионерами.
«Они [правительство] тратят деньги на ракеты, на Сирию, на Латинскую Америку, совершенно не обращая внимание на то, что наши столы, столы пенсионеров, с каждым днем пустеют», - возмущается Джафар Азимзаде, пенсионер, профсоюзный деятель и председатель Свободного профсоюза иранских рабочих. По его мнению, политические лидеры не в состоянии дать адекватные ответы на проблемы пенсионеров, а то и вовсе стараются их не замечать.
В итоге, ожидается, что в ближайшие годы бедственное положение пенсионеров и кризис, с которым сталкиваются пенсионные фонды в Иране, усугубятся. А значит – вырастет и протестный потенциал этой категории населения.
Недовольство в иранском обществе настолько повсеместно, что протестную эстафету подхватывают разные категории граждан и по разным поводам. И пока Тегеран тешит свои военно-политические амбиции, в том числе – и в отношении Азербайджана, ситуация внутри страны пришла в тому, что никто в Иране не может уверенно предположить, откуда и по какому поводу его накроет следующая волна протестов. И чем она завершится.