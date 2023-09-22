Евгений Бай, автор haqqin.az, Вашингтон 04:08

В США разворачивается политический скандал, который затмил собой уголовные дела против экс-президента Дональда Трампа и обвинения против сына президента Джо Байдена Хантера и много чего еще. Речь идет о том, что ключевая фигура в американском сенате, председатель комитета по иностранным делам Роберт (Боб) Менендес обвинен федеральными прокурорами в масштабной коррупции. Haqqin.az опубликовал несколько статей на эту тему, однако с каждым днем появляются все новые детали этого крайне неблаговидного дела. Но сначала - короткая справка о самом политике. Проармянский сенатор Менендес, сын кубинских иммигрантов является одним из политических тяжеловесов-долгожителей на Капитолийском холме. Был впервые избран в палату представителей еще в далеком 1993 году. В январе 2006 года добился избрания в Сенат и впоследствии неоднократно переизбирался. С 2013 года является председателем чрезвычайно влиятельного комитета по иностранным делам.

В 2024 году Менендес также рассчитывал на переизбрание, но теперь ему, вероятно, придется расстаться с этими планами. Обвинения в коррупции доказаны и документированы после того, как ФБР провело обыск в доме сенатора. Вся политическая тусовка Вашингтона прекрасно помнит, что против сенатора уже выдвигались обвинения в коррупции. Однако тогда, в январе 2018 года у присяжных заседателей не нашлось достаточно фактов, чтобы вынести против него обвинительный вердикт. Сенатор был полностью оправдан по всем статьям. Вероятно, это и придало ему ощущение собственной безнаказанности. Всего восемь месяцев спустя после суда Менендес отправил важное сообщение лидерам Египта о том, что он подпишет соглашение о выделении этой стране 100 миллионов долларов по оружейным контрактам. Вся эта операция была проведена по некоей экзотической схеме внутри его семьи. Он попросил тогдашнюю свою приятельницу, этническую армянку Надин Арсланьян, с которой только что познакомился, сообщить о своем согласии на сделку египетско-американскому предпринимателю Ваэлю Хану. В свою очередь бизнесмен передал это сообщение двум высокопоставленным чиновникам Египта. В ответ те отправили месседж с поднятым большим пальцем. Как считает следствие, именно они впоследствии и одарили пару наличными и золотыми слитками.

В то время, когда сенатор Менендес (ему сейчас 69 лет) встретил свою любовь, что на полголовы выше его, Надин (56 лет) была безработной. Денег у нее не было никаких, но связи с египтянами открывали безграничные перспективы. Дело было лишь в том, чтобы найти подходящего «папика», и с этой роль Арсланян прекрасно справилась. В 2020 году она вышла замуж за Менендеса. В течение четырех лет после первого контакта с египетским бизнесменом коррупционная схема Менендеса-Арсланьян развивалась по спирали. Она стала включать не только оружейные сделки, но и нелегальные дела в рамках мясной индустрии халяль (Хана является основателем компании IS EG Halal из штата Нью-Джерси, которая была признана единственным бизнесом, которой разрешено сертифицировать халяльное мясо, экспортируемое в Египет). Одновременно сенатор добивался назначения своих сторонников в штате Нью-Джерси, от которого и был избран, на ключевые посты в судебных инстанциях. В ближайшем будущем следствие представит публике и новые данные о коррупции сенатора, который окончательно утратил все приличия и всякий стыд. Но сейчас именно египетская история является ключевым звеном в расследовании. Тем более, что как выяснилось, Менендес предоставлял египетским партнерам и некую конфиденциальную информацию о сотрудниках американского посольства в Каире, их численности и о том, какие национальности они представляют. Все это также отправлялось приятелю его жены оружейно-халяйному Хану. То есть при желании федералы могут обвинить сенатора, который является важной фигурой во внешней политике не только в национальном масштабе, но и на мировой арене, в шпионаже. В этот раз присяжные заседатели ему не помогут, и командовать парадом, как Остап Бендер он не сможет.