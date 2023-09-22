Проармянский сенатор – прощелыгу спускают с Капитолия продолжение главной темы
В США разворачивается политический скандал, который затмил собой уголовные дела против экс-президента Дональда Трампа и обвинения против сына президента Джо Байдена Хантера и много чего еще. Речь идет о том, что ключевая фигура в американском сенате, председатель комитета по иностранным делам Роберт (Боб) Менендес обвинен федеральными прокурорами в масштабной коррупции.
Haqqin.az опубликовал несколько статей на эту тему, однако с каждым днем появляются все новые детали этого крайне неблаговидного дела.
Но сначала - короткая справка о самом политике. Проармянский сенатор Менендес, сын кубинских иммигрантов является одним из политических тяжеловесов-долгожителей на Капитолийском холме. Был впервые избран в палату представителей еще в далеком 1993 году. В январе 2006 года добился избрания в Сенат и впоследствии неоднократно переизбирался. С 2013 года является председателем чрезвычайно влиятельного комитета по иностранным делам.
В 2024 году Менендес также рассчитывал на переизбрание, но теперь ему, вероятно, придется расстаться с этими планами. Обвинения в коррупции доказаны и документированы после того, как ФБР провело обыск в доме сенатора.
Вся политическая тусовка Вашингтона прекрасно помнит, что против сенатора уже выдвигались обвинения в коррупции. Однако тогда, в январе 2018 года у присяжных заседателей не нашлось достаточно фактов, чтобы вынести против него обвинительный вердикт. Сенатор был полностью оправдан по всем статьям.
Вероятно, это и придало ему ощущение собственной безнаказанности. Всего восемь месяцев спустя после суда Менендес отправил важное сообщение лидерам Египта о том, что он подпишет соглашение о выделении этой стране 100 миллионов долларов по оружейным контрактам.
Вся эта операция была проведена по некоей экзотической схеме внутри его семьи. Он попросил тогдашнюю свою приятельницу, этническую армянку Надин Арсланьян, с которой только что познакомился, сообщить о своем согласии на сделку египетско-американскому предпринимателю Ваэлю Хану. В свою очередь бизнесмен передал это сообщение двум высокопоставленным чиновникам Египта. В ответ те отправили месседж с поднятым большим пальцем. Как считает следствие, именно они впоследствии и одарили пару наличными и золотыми слитками.
В то время, когда сенатор Менендес (ему сейчас 69 лет) встретил свою любовь, что на полголовы выше его, Надин (56 лет) была безработной. Денег у нее не было никаких, но связи с египтянами открывали безграничные перспективы. Дело было лишь в том, чтобы найти подходящего «папика», и с этой роль Арсланян прекрасно справилась. В 2020 году она вышла замуж за Менендеса.
В течение четырех лет после первого контакта с египетским бизнесменом коррупционная схема Менендеса-Арсланьян развивалась по спирали. Она стала включать не только оружейные сделки, но и нелегальные дела в рамках мясной индустрии халяль (Хана является основателем компании IS EG Halal из штата Нью-Джерси, которая была признана единственным бизнесом, которой разрешено сертифицировать халяльное мясо, экспортируемое в Египет).
Одновременно сенатор добивался назначения своих сторонников в штате Нью-Джерси, от которого и был избран, на ключевые посты в судебных инстанциях.
В ближайшем будущем следствие представит публике и новые данные о коррупции сенатора, который окончательно утратил все приличия и всякий стыд. Но сейчас именно египетская история является ключевым звеном в расследовании. Тем более, что как выяснилось, Менендес предоставлял египетским партнерам и некую конфиденциальную информацию о сотрудниках американского посольства в Каире, их численности и о том, какие национальности они представляют. Все это также отправлялось приятелю его жены оружейно-халяйному Хану. То есть при желании федералы могут обвинить сенатора, который является важной фигурой во внешней политике не только в национальном масштабе, но и на мировой арене, в шпионаже. В этот раз присяжные заседатели ему не помогут, и командовать парадом, как Остап Бендер он не сможет.
Что же говорят обо всем этом в Вашингтоне - в СМИ и в приватных беседах? А говорят, что сенатору пришел полный кирдык. То есть в переводе с тюркского означает «конец». Политическую в данном случае смерть.
Представление обвинения офисом прокурора в южном округе Нью-Йорка сначала было встречено тишиной. Против него выразили свой протест лишь двое - сам сенатор и его сын Роб Менеднес, который является конгрессменом.
Но вскоре пружина стала разгибаться. К отставке сенатора призвал губернатор штата Нью-Джерси Фил Мерфи. Менендес уже покинул пост председателя комитета по международным делам, но остался в его составе. Губернатор считает, что тот вообще должен сложить с себя все полномочия сенатора и покинуть Капитолийский дворец. Вскоре после этого к Мерфи стали пачками присоединяться конгрессмены и сенаторы, как демократы, так и республиканцы. Уж больно грязной выглядит вся история подкупа Менедеса и его супруги, для которых личное обогащение, очевидно, стало целью жизни.
«Ужас-ужас-ужас», пишет об этом здание Politico, которое также за отставку сенатора. Но самой резкой отповедью стала колонка Дженнифер Рубин в Washington Post. Она озаглавлена «Демократы должны убрать Менендеса со сцены».
Аргументы Рубин безупречны. Демократы не должны уподобляться республиканцам. Те после того, как Трампу были предъявлены четыре обвинения, лишь сплотились вокруг него и начали с еще большей энергией поддерживать своего кумира. То же самое члены «великой старой партии» продемонстрировали и по отношению к конгрессмену Джорджу Сантосу, которому предъявили обвинения по 13 статьям. Этот джентльмен совершал поистине эпическое отмывание денег, но его соратники по партии резко воспротивились его уходу в отставку.
Скандал с сенатором-прощелыгой, который отрицает свою вину и обрушивается на прокуроров в духе Трампа, безусловно, нанес серьезный урон Демократической партии. Но она может снизить его негативный эффект, если показательно накажет Менендеса. И это будет некоторым плюсом для партии на выборах 2024 года, который покажет, что она ценит моральные качества — которые пока еще в приоритете у большинства избирателей и что в состоянии подняться над узкопартийными интересами.