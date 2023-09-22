Сын Кочаряна арестован

Суд в Ереване арестовал на один месяц сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левона. Об этом сообщил адвокат арестованного Александр Кочубаев в соцсетях.

Судебное заседание по делу Кочаряна началось вечером в минувшее воскресенье и завершилось утром в понедельник.

Как сообщалось ранее, Следственный комитет Армении обвинил Левона Кочаряна в избиении четырех силовиков. 22 сентября Левон Кочарян был госпитализирован с черепно-мозговой травмой. Кадры его избиения сотрудниками правоохранительных органов в полицейской машине были распространены армянскими СМИ.