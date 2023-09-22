Этим утром армянские полицейские задержали 142 участника протестов в Ереване. Также сообщается о задержании депутата фракции "Айастан" Тадевоса Аветисяна.

*** 09:24

Оппозиция Армении с утра понедельника, 25 сентября, начала блокировать улицы в шести из девяти административных районах Еревана в рамках акций гражданского неповиновения с целью отставки премьера Никола Пашиняна.

Акции протеста транслируются в прямом эфире армянских СМИ, их возглавляют бывшие и действующие оппозиционные депутаты парламента Армении.

ТАСС передает, что силы специального назначения полиции Армении – «красные береты» - начали задержания оппозиционных активистов, которые перекрыли улицы в центре Еревана. Полицейские сначала через громкоговорители предупредили участников акции протеста, что перекрывать перекресток Туманян-Сарьян в центре города запрещено, после чего стали задерживать активистов.

В пресс-службе полиции Армении сообщили, что полицейские задержали 53 человека. Все задержанные доставлены в полицию по статье 182 (невыполнение законного требования представителя власти) УК Армении.