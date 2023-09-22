СГБ обращается к армянам Карабаха

В обращении говорится: «Как сообщалось ранее, 19-20 сентября на территориях Азербайджана, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент, были проведены антитеррористические мероприятия локального характера с целью прекращения террористических провокационных действий и разоружения незаконных армянских вооруженных формирований, в итоге террористические отряды были вынуждены сдаться.

Лица, подозреваемые в совершении террористических актов в составе незаконных организованных вооруженных группировок, в том числе произошедшего 19 сентября 2023 года на 58-м километре дороги Ахмедбейли - Физули - Шуша и в новопостроенном туннеле в районе села Тагаверд Ходжавендского района, в результате которых погибли двое гражданских лиц и четверо полицейских, во время этих антитеррористических мероприятий были разоружены и задержаны.

В соответствии с указаниями президента Азербайджана Ильхама Алиева после получения согласия на полное разоружение и вывод незаконных армянских вооруженных формирований с боевых позиций были приняты последовательные меры по обеспечению мира и личной безопасности, а также решению социальных проблем местных жителей на территориях проживания армянского населения; боеприпасы, находящиеся в распоряжении незаконных армянских воинских формирований, взяты под контроль Вооруженных сил Азербайджана.

Служба государственной безопасности обращается к армянским жителям Карабахского региона с призывом воздержаться от действий, создающих угрозу общему развитию районов, входящих в Карабахский экономический район Азербайджана, а также благосостоянию армянского населения, реинтеграции в азербайджанское общество, решению социальных и гуманитарных вопросов, защите законности, стабильности и общественной безопасности, от уничтожения имущества, документов и т.д., призывает в кратчайшие сроки сдать имеющиеся у них боеприпасы.

Предоставляется полная гарантия защиты прав и свобод лиц армянской национальности, сдавших оружие и соблюдающих требования законодательства Азербайджана».