Беспилотники атаковали российские регионы

Российские власти объявили об атаке беспилотников в Брянской, Курской и Тульской областях. В заявлении Минобороны РФ говорится, что два украинских беспилотника самолетного типа были перехвачены над территорией Курской области, еще два — уничтожены над территорией Брянской области.

Министерство по региональной безопасности Тульской области, сообщает ТАСС, в свою очередь заявило, что над территорией региона сработали средства ПВО. Жертв и разрушений, по предварительным данным, нет.

В московских аэропортах вечером 24 сентября вводились ограничения на полеты. Во Внуково, Домодедово и Шереметьево были задержаны 17 рейсов, еще шесть отменены. К утру ограничения на прием и отправление рейсов были сняты. Как отмечает «Радио Свобода», причина ограничения работы аэропортов не объявлялась, однако, как правило, их вводят при приближении беспилотников к Москве.