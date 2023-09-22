Главврач: Состояние Ганиры Пашаевой остается тяжелым
Главный врач Центральной клинической больницы Кямран Мусаев сделал заявление в связи с состоянием депутата Ганиры Пашаевой.
Мусаев сообщил АПА, что состояние Ганиры Пашаевой по-прежнему тяжелое: «Лечение с применением ИВЛ в реанимационном отделении продолжается».
Накануне депутат Ганира Пашаева впала в кому. Ее госпитализировали в реанимационное отделение Центральной клинической больницы. Ганиру Пашаеву подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ). В заявлении TƏBİB говорилось, что у Г.Пашаевой было выявлено гипотоническое состояние неустановленной этиологии.