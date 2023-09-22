Молдова отказывается платить «Газпрому»

Власти Молдовы предложили «Газпрому» простить долг за поставки газа и штрафы за просрочку платежей, пишут российские СМИ.

Соответствующее мировое соглашение вместе с результатами аудиторской оценки Кишинев направил «Молдовагазу».

Кишинев требует немедленного списания долга в 275 миллионов долларов перед подконтрольной «Газпрому» фирмой «Факторинг Финанс» и 433 миллиона долларов — перед самим «Газпромом».

Взамен власти страны готовы оплатить компенсацию за отклонения от тарифа в 153,57 миллиона долларов и отказаться от претензий за отсутствие поставок с октября 2022 года (порядка 160 миллионов долларов).

По итогам аудиторской проверки, которую провели норвежская Wikborg Rein Advokatfirma AS и британская Forensic Risk Alliance, Молдова признала лишь 8,6 из 709 миллионов долларов задолженности перед «Газпромом».

Как заявил премьер страны Дорин Речан, долги необоснованны, и выплачивать их Кишинев не намерен. Также он добавил, что правительство республики укрепляет энергетическую независимость страны.