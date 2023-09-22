В Карабахе обнаружены богатые трофеи фото; видео

В подвале мраморного завода, расположенного в Карабахском регионе Азербайджана, было обнаружено значительное количество боеприпасов.

Завод, осуществлявший незаконную деятельность, долгое время использовался в военных целях.

Здесь были обнаружены и изъяты стрелковое оружие различного калибра, гранатометы, штыковые ножи, управляемые ракеты противотанкового ракетного комплекса "Фагот" и другие боеприпасы.