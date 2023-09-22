Путин дал приказ Шойгу

"Инсайдерский источник в Кремле заявил, что Путин, как сообщается, дал министру обороны России Сергею Шойгу срок в один месяц до начала октября 2023 года, чтобы улучшить ситуацию на линии фронта, остановить украинское контрнаступление и вернуть российским войскам инициативу", - говорится в сообщении.

При этом, в Институте изучения войны отмечают, что заявление инсайдера может свидетельствовать о том, что российское военное командование, возможно, отдает приказы о непрерывных контратаках в надежде довести украинское контрнаступление до кульминации, даже если это будет стоить больших потерь для российского военного потенциала.

Помимо этого, в отчете ISW напоминают, что Путин впервые признал начало украинского контрнаступления 9 июня,. О нем он говорил в контексте двух моментов - якобы украинские силы не достигнут значительных успехов из-за хорошо подготовленной российской обороны и что украинские войска несут большие потери личного состава и западной военной техники.

"Путин и Кремль представляют российские оборонительные операции как большую победу на поле боя, а постоянные российские контратаки позволяют Кремлю утверждать, что эти операции являются отдельными победами на фоне общего отсутствия успехов россиян на других участках фронта", - говорится в отчете.