Американские журналисты: Армения должна брать пример с Азербайджана

11:10

Азербайджан, страна с 10-миллионным населением, «провел мастер-класс по тому, как использовать географию и геологию с выгодой». Так говорится в статье, опубликованной в американском издании Politico. Автор публикации утверждает, что «от Вашингтона до Брюсселя, от Москвы до Пекина, похоже, никто не хочет ссориться с Азербайджаном; каждый хочет быть другом…» «...Во время визита в Баку… глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен высказала только теплые слова в адрес президента Ильхама Алиева, заявив, что видит в нем надежного и заслуживающего доверия энергетического партнера Европейского союза…» - говорится в публикации.

Кроме того, в статье указывается, что «Алиев также является другом Турции; Баку и Пекин считают друг друга стратегическими партнерами, при этом Азербайджан участвует в китайской инициативе «Один пояс - один путь»; страна также работает над расширением военного сотрудничества с Израилем… Это впечатляющий список взаимоисключающих друзей и поклонников, а местоположение и энергетика многое объясняют». Автор статьи напоминает, что «по прибытии в столицу Азербайджана в прошлом году фон дер Ляйен не стеснялась подчеркнуть необходимость Европы «диверсифицироваться от России» для удовлетворения своих энергетических потребностей, объявив о соглашении с Баку об увеличении поставок из Южного газового коридора. Она также отметила, что Азербайджан «обладает огромным потенциалом в сфере возобновляемых источников энергии» в области морского ветра и зеленого водорода, выразив воодушевление тем, что «постепенно Азербайджан превратится из поставщика ископаемого топлива в очень надежного и известного партнера Европейского союза в области возобновляемых источников энергии… В 2019 году тогдашний президент Совета ЕС Дональд Туск также похвалил Азербайджан за надежность». «По словам Фариза Исмаилзаде из ADA, богатый нефтью и газом и расположенный между Россией, Ираном, Арменией, Грузией и Каспийским морем Азербайджан является стратегическим призом, находящимся «на перекрестке бывших крупных империй, цивилизаций, а также региональных и глобальных держав»… А растущая значимость Азербайджана в последней большой игре в Центральной Азии отражается в увеличении иностранных дипломатических миссий, расположенных в его столице — в 2005 году их было всего два десятка, сейчас — 85. Для Анкары и Пекина, стремящихся расширить свое влияние в Центральной Азии, Азербайджан является ключевым игроком в региональных энергетических проектах, а также в развитии новых региональных железных дорог и планируемых проектах инфраструктуры и транспортных коммуникаций», - говорится в статье.