Кому государство даст 600 манатов?

Граждане, работающие на освобожденных от оккупации территориях, могут подать заявление на получение единовременного пособия в размере 600 манатов, написал на своей странице в Facebook депутат Вугар Байрамов.

«Данное пособие могут получить работники, окончившие профессиональное, среднее или высшее учебное заведение и имеющие стаж работы не менее 2 лет за последние 5 лет, и работающие по трудовому договору на освобожденных территориях Азербайджана», - написал депутат.

По его словам, граждане без высшего образования, работающие на освобожденных от оккупации территориях, при дифференцированном подходе могут получить поддержку в размере 50 процентов пособия, то есть 300 манатов.