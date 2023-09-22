Генпрокуратура расследует депортацию азербайджанцев

Генпрокуратура возбудила уголовное дело в связи с депортацией азербайджанцев из Западного Азербайджана, заявил заместитель генерального прокурора Эльмар Джамалов во время публичных слушаний в Милли Меджлисе на тему "Возвращение в Западный Азербайджан: правовые аспекты".

Джамалов отметил, что уголовное дело было возбуждено 30 марта генеральным прокурором Азербайджана Кямраном Алиевым.

"В частности, дело возбуждено по статьям 103 (геноцид), 107 (депортация и принудительное перемещение населения), 109 (преследование), 120.2.4 (умышленное убийство, совершенное с особой жестокостью), 120.2.7 (убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса Азербайджана. Расследование поручено следственному управлению Генпрокуратуры", - сказал он.

По его словам, ряд специалистов, проводивших исследования на эту тему, привлечены к расследованию в качестве экспертов.