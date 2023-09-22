Американцы помогли Канаде доказать причастность Индии к убийству

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в свете полученной информации публично обвинил Индию в убийстве. Это заявление было сделано после того, как Канаде передали дополнительные разведданные от Соединенных Штатов Америки, полученные после убийства. Хотя эти данные оказались полезными, основной упор был сделан на перехваченные электронные сообщения.

Трюдо подчеркнул серьезность обвинений и отметил, что существуют «заслуживающие доверия утверждения» о потенциальной связи между агентами правительства Индии и смертью Ниджара. По словам Трюдо, он лично говорил об обстоятельствах убийства Ниджара с премьер-министром Индии Нарендрой Моди на полях недавно прошедшего саммита «Большой двадцатки».

19 сентября Оттава выслала высокопоставленного индийского дипломата Павана Кумара Рая, который, по мнению канадцев, возглавлял легальную резидентуру внешней разведки Research and Analysis Wing (RAW, Отдел исследований и анализа) в этой стране.

Индия, в свою очередь, отвергла все обвинения, заявив, что они являются безосновательными и не имеют под собой никаких доказательств. В качестве ответной меры Нью-Дели также выслал канадского дипломата. В МИД Индии обвинили Канаду во «вмешательстве во внутренние дела страны» и в «антииндийской деятельности».