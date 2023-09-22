Новый учебный год – новые учителя

По итогам пересертификации на конкурс по набору учителей на работу было подано 249 новых вакансий учителя начальных классов, которые были заполнены подходящими кандидатами на этапе отбора вакансий, рассказали haqqin.az в Министерстве образования Азербайджана.

Во многих учреждениях, где с учителями были расторгнуты трудовые договоры, учитывалась существующая плотность учителей и их учебная нагрузка передавалась другим учителям начальных классов школы. В результате анализа установлено, что средняя учебная нагрузка учителей начальных классов в этих учреждениях увеличилась с 19 часов до 22,5 часа, что, несомненно, послужило как устранению напряженности, связанной с плотностью педагогических кадров, так и улучшению качества обучения.