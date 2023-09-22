Новый учебный год – новые учителя
По итогам пересертификации на конкурс по набору учителей на работу было подано 249 новых вакансий учителя начальных классов, которые были заполнены подходящими кандидатами на этапе отбора вакансий, рассказали haqqin.az в Министерстве образования Азербайджана.
Во многих учреждениях, где с учителями были расторгнуты трудовые договоры, учитывалась существующая плотность учителей и их учебная нагрузка передавалась другим учителям начальных классов школы. В результате анализа установлено, что средняя учебная нагрузка учителей начальных классов в этих учреждениях увеличилась с 19 часов до 22,5 часа, что, несомненно, послужило как устранению напряженности, связанной с плотностью педагогических кадров, так и улучшению качества обучения.
Учитывая, что из 743 учителей, не прошедших повторной сертификации в 443 общеобразовательных учреждениях, только 264 преподавали в полных классах, остальные проходили кумулятивные уроки, сертификацию следует оценивать как положительный шаг в улучшении сложившейся ситуации.
Напомним, в сертификации, впервые проведенной в прошлом году, приняли участие 11 211 учителей начальных классов. Более 3000 учителей, набравших 51-60 баллов, получили 35 процентов прибавки к зарплате, а к зарплате более 5000 учителей, набравших 30-50 баллов, добавилось 10 процентов прибавки.
Помимо улучшения материального положения учителей, сертификация также играет чрезвычайно важную роль в формировании здоровой конкурентной среды учителей. Основная цель проведения сертификации направлена на проверку уровня профессионализма и профессиональной пригодности педагогов, а также закладывает основу для достижения очень важных достижений в направлении повышения качества образования.