Журналист – сторонник Трампа обвинил власти США в давлении из-за Путина

Бывший ведущий Fox News Такер Карлсон заявил, что правительство США препятствовало его попыткам взять интервью у президента России Владимира Путина. Это заявление было сделано в ходе его беседы со швейцарским изданием Die Weltwoche.

«Вы знаете, я же попытался взять интервью у Владимира Путина, а американское правительство остановило меня», — сказал Карлсон. Он не уточнил детали и временные рамки планируемого интервью, но выразил обеспокоенность по поводу «вмешательства правительства» в свободу прессы.

Такер Карлсон также подчеркнул, что власти США долгие годы предпринимают «очень агрессивные попытки контролировать» информацию, доступную через американские СМИ. Как пример он привел ситуацию вокруг конфликта в Украине, который охарактеризовал как «потенциально ядерный конфликт между сверхдержавами». Карлсон утверждает, что американским гражданам запрещается получать «все, что можно» в этом вопросе.

Такер Карлсон с 2016 года вел на Fox News передачу Tucker Carlson Tonight. Шоу было одним из наиболее популярных на американском телевидении и опережало по рейтингам аналоги на CNN и MSNBC. Однако в апреле Fox News объявил, что ведущий покинет телеканал по соглашению с руководством.



Это произошло после того, как Fox заключил мировое соглашение с компанией — поставщиком программного обеспечения и аппаратов для голосования Dominion Voting Systems в рамках иска о клевете. В соответствии с ним телеканал должен выплатить истцу $787,5 млн.



Dominion подала в суд на Fox из-за заявлений, которые в эфире телеканала делали адвокаты экс-президента США Дональда Трампа, передавал CNBC. Они обвиняли компанию в фальсификации результатов президентских выборов, которые Трамп проиграл. Карлсона допрашивали по этому делу в качестве свидетеля. После ухода с Fox News журналист начал вести свое собственное шоу в соцсети Х (ранее Twitter).