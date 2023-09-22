В Агдамскую военную прокуратуру поступила информация о гибели 24 сентября в результате разрыва мины на территории Агдамского района военнослужащих N-ской воинской части Минобороны Акрама Шадманова, Турала Сеидова и ранении Эльвина Алиева, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

На основании поступившей информации сотрудниками Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры и Агдамской военной прокуратуры были выполнены первичные процессуальные проверочные действия.

По факту в Агдамской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 29,120.2.12, 120.2.12 и другим статьям УК Азербайджана, опрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы, проведены необходимые следственные действия.

Следствие продолжается, будет обеспечено проведение всех мер в соответствии с требованиями законодательства.