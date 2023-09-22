Азербайджанские военные подорвались на мине: двое погибли, один ранен обновлено 13:30
В Агдамскую военную прокуратуру поступила информация о гибели 24 сентября в результате разрыва мины на территории Агдамского района военнослужащих N-ской воинской части Минобороны Акрама Шадманова, Турала Сеидова и ранении Эльвина Алиева, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
На основании поступившей информации сотрудниками Управления криминалистики и информационных технологий Военной прокуратуры и Агдамской военной прокуратуры были выполнены первичные процессуальные проверочные действия.
По факту в Агдамской военной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 29,120.2.12, 120.2.12 и другим статьям УК Азербайджана, опрошены свидетели, назначены соответствующие экспертизы, проведены необходимые следственные действия.
Следствие продолжается, будет обеспечено проведение всех мер в соответствии с требованиями законодательства.
*** 12:46
Министерство обороны Азербайджана заявляет, что 24 сентября около 17:35 на мине подорвался военный автомобиль марки КамАЗ, принадлежащий азербайджанской армии.
В результате подрыва противотанковой мины, установленной с целью террора на пути обеспечения позиций азербайджанской армии, погибли военнослужащие Шадманов Акрам Юнис оглы и Сеидов Турал Ислам оглы.
Другой военнослужащий, Алиев Эльвин Талех оглы, получил травмы различной степени тяжести. После оказания раненому военнослужащему первой медицинской помощи он был немедленно эвакуирован в близлежащее военно-медицинское учреждение. Его состояние стабильное, угрозы для жизни нет.