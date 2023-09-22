Эрдоган в Нахчыване прямой эфир; обновлено 14:27
Президенгт Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Нахчыван.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, посещающий сегодня Нахчыван, обсудит с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым антитеррористические мероприятия против сепаратистов в Карабахском регионе Азербайджана и Зангезурский коридор. Ожидается, что Эрдоган сделает важные заявления относительно Зангезурского коридора, который соединит Нахчыван с Азербайджаном, сообщают турецкие СМИ.
Эрдоган посетит Нахчыван по приглашению Ильхама Алиева. Два лидера встретятся после антитеррористических мероприятий Азербайджана в Карабахе. Во время переговоров будут рассмотрены вопросы двусторонних отношений между Турцией и Азербайджаном, а также обсуждены последние события в Карабахе и другие актуальные региональные и глобальные вопросы.
Также будут обсуждены последние события в Карабахе и процесс разоружения сепаратистских сил. Зангезурский коридор, который обеспечит связь между территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, также будет предметом обсуждения.
СМИ отмечают, что после Второй Карабахской войны в 2020 году между Азербайджаном и Арменией было подписано соглашение, которое предусматривало открытие Зангезурского коридора, однако коридор так и не был открыт спустя 3 года.
Если Зангезурский коридор будет открыт, это обеспечит прямые наземные коммуникации не только с Азербайджаном, но и со странами Центральной Азии, тем самым укрепляя торговые, логистические и политические связи в тюркском мире, отмечают турецкие СМИ.
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган отправился в Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана, сообщает телеканал TRT Haber.
Сообщается, что в Нахчыване президент Турции примет участие в церемонии закладки фундамента газопровода Ыгдыр - Нахчыван и открытии Нахчыванского модернизированного военного комплекса.
В ходе визита турецкого лидера будут обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Азербайджаном, актуальные региональные и глобальные вопросы.