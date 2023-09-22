Эрдоган посетит Нахчыван по приглашению Ильхама Алиева. Два лидера встретятся после антитеррористических мероприятий Азербайджана в Карабахе. Во время переговоров будут рассмотрены вопросы двусторонних отношений между Турцией и Азербайджаном, а также обсуждены последние события в Карабахе и другие актуальные региональные и глобальные вопросы.

Также будут обсуждены последние события в Карабахе и процесс разоружения сепаратистских сил. Зангезурский коридор, который обеспечит связь между территорией Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой, также будет предметом обсуждения.

СМИ отмечают, что после Второй Карабахской войны в 2020 году между Азербайджаном и Арменией было подписано соглашение, которое предусматривало открытие Зангезурского коридора, однако коридор так и не был открыт спустя 3 года.

Если Зангезурский коридор будет открыт, это обеспечит прямые наземные коммуникации не только с Азербайджаном, но и со странами Центральной Азии, тем самым укрепляя торговые, логистические и политические связи в тюркском мире, отмечают турецкие СМИ.