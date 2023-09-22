В воскресном эфире ведущая Лора Кунсберг задала вопрос о позиции Великобритании в случае победы кандидата от Республиканской партии на выборах в США и возможного отказа США от поддержки Украины. Шаппс отметил: «Пройдет некоторое время, прежде чем мы увидим, что произойдет на [праймериз] республиканцев...»

Шаппс также поделился мыслями о глобальной значимости поддержки демократии в Украине: «Я искренне верю, как сказал на этой неделе президент Украины Зеленский, что на самом деле американцы считают, что в их интересах и в интересах всего мира сделать так, чтобы Украина оставалась демократическим государством».

Грант Шаппс подчеркнул важность противостояния возможной агрессии: «Мы знаем, что происходит, когда позволяем тирану вторгнуться к соседу, а затем продолжить движение на запад. И совершенно необходимо, чтобы Путин не смог без последствий вторгнуться к демократическому соседу».

Шаппс упомянул, что Британия не только поставляет боеприпасы Киеву, но и обучает украинских военных. К концу текущего года около 30 тысяч украинских военнослужащих пройдут обучение в Великобритании.

Телеканал CNN, отмечая, что большинство американцев против дополнительной финансовой поддержки Украины, сообщил, что среди сторонников Республиканской партии процент таких респондентов достигает 71%.