Мать Собчак предупредили из-за поездки в Испанию
Комитет Совета Федерации (верхняя палата парламента России) по регламенту и организации парламентской деятельности принял решение строго предупредить сенатора от Республики Тыва Людмилу Нарусову из-за поездки в Испанию.
Сообщается, что предупреждение связано с недопустимостью поездок в страны НАТО во время специальной военной операции России в Украине, так как это дискредитирует статус сенатора и палаты в целом.
Отметим, Людмила Нарусова – мать известной телеведущей и журналистки Ксении Собчак.