25 сентября в Ходжалы начались очередные переговоры Рамина Мамедова с представителями армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, сообщает АПА.

Рамин Мамедов в марте этого года был назначен президентом Ильхамом Алиевым ответственным за контакты с армянами, проживающими в Карабахском регионе Азербайджана.

Напомним, первые переговоры после антитеррористических мероприятий локального характера были проведены 21 сентября в Евлахе.