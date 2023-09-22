Азербайджанцы и армяне встретились в Ходжалы фото
25 сентября в Ходжалы начались очередные переговоры Рамина Мамедова с представителями армян, проживающих в Карабахском регионе Азербайджана, сообщает АПА.
Рамин Мамедов в марте этого года был назначен президентом Ильхамом Алиевым ответственным за контакты с армянами, проживающими в Карабахском регионе Азербайджана.
Напомним, первые переговоры после антитеррористических мероприятий локального характера были проведены 21 сентября в Евлахе.
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