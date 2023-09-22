Что известно о планах встречи Эрдогана, Алиева, Пашиняна и Путина

Конкретики по дате и месту проведения предложенной Анкарой встречи лидеров Турции, Азербайджана, Армении и России пока нет, нужен консенсус всех сторон, сообщил РИА Новости диписточник в Анкаре.

«Чтобы определиться по дате и месту (встречи), сначала необходим консенсус всех сторон по предложенной нами инициативе. Пока вопрос на уровне предложения, никакой конкретики», - отметил собеседник агентства.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступил с предложением провести четырехстороннюю встречу лидеров Турции, Азербайджана, Армении и РФ, но Анкара пока не получила ответа на предложение. Президент Турции заявлял, что намерен обсудить вопрос с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.