«Американский десант» летит в Армению новость дополнена
Глава USAID Саманта Пауэр и другие высокопоставленные лица США в понедельник посетят Армению, сообщает Reuters со ссылкой на американских чиновников.
Согласно информации, помимо Саманты Пауэр Армению посетит и исполняющая обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким. Пауэр встретится с высокопоставленными представителями правительства и «подтвердит поддержку США демократии, суверенитета, независимости и территориальной целостности Армении».
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