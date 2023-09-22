Баку жестко отчитал Макрона

Представитель МИД обвинил Макрона в попытках реализовать «вопиющую неоколониальную политику», основанную на геополитической конкуренции и «ориентализме». Гаджизаде отметил, что поддержка сепаратизма в Карабахе и выдвижение на первый план христианского фактора в конфликте между Азербайджаном и Арменией крайне опасны и недопустимы.

«Мы напоминаем Франции, что антитеррористические мероприятия, проведенные Азербайджаном с целью завершения 30-летней оккупации Армении, являются легитимным правом Азербайджана в рамках международного права», – подчеркнул Гаджизаде.

Представитель МИД также отметил строгое соблюдение Азербайджаном норм международного гуманитарного права во время антитеррористических мероприятий против армянских вооруженных формирований 19-20 сентября, что было подтверждено международными организациями, включая Международный комитет Красного Креста (ICRC). Гаджизаде также упомянул заявление армянского премьер-министра Никола Пашиняна, который тоже опроверг утверждения о якобы нацеленных на мирных жителей атаках Азербайджана.

В сообщении МИД отмечается неприемлемость попыток Франции читать лекции Азербайджану о правах человека, где многие этносы и этнические меньшинства живут в достатке на фоне абсолютного пренебрежения Парижем правами человека в ходе своей колониальной политики.

Представитель МИД заявил, что Азербайджан, помимо разоружения армянских вооруженных формирований и принуждения армянских вооруженных сил к выходу со своих территорий, также помогает жителям Армении и способствует их интеграции в азербайджанское общество.

«В свете вышеизложенного мы еще раз заявляем, что усилия Франции, которые не служат миру и дестабилизируют ситуацию в регионе, не принесут никаких результатов», – говорится в сообщении ведомства.