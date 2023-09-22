Кремль ответил на обвинения Еревана

Россия категорически не согласна с попыткой возложить ответственность «за ситуацию вокруг Карабах а» на Москву и российских миротворцев, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, Москва продолжит контакты с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Песков отметил, что «миротворцы в Карабахе проявляют настоящий героизм, никто не может их упрекнуть в неисполнении обязанностей». Представитель Кремля добавил, что «конкретных наметок» по организации трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении и России пока нет.

Ранее спикер парламента Армении Ален Симонян заявил, что Армения «больше не надеется на Россию». «Мы надеемся на себя, на наших партнеров: Иран, Евросоюз, США, которые, в отличие от нашего главного союзника, нас поддерживают. Россия интерпретирует все так, как ей выгодно», - сказал Симонян.