Польша заявила, что «прекрасно обойдется» без Украины

Польша не намерена заставлять Украину выстраивать добрые двусторонние отношения и прекрасно обойдется без дружбы с ней, заявил министр канцелярии президента республики Марчин Пшидач.

«Украина должна понять, что в интересах всех нас не позволить себя расколоть, потому что от этого выигрывает только Москва. Однако мы, конечно, справимся, если Украина не хочет и не стремится дружить с Польшей.

Мы в НАТО, у нас сильная армия, мы в ЕС, у нас хорошо функционирующее государство. Украина сейчас в беде, и она должна заботиться о том, чтобы Польша ее поддерживала. Если нет, не надо ее принуждать», - сказал министр.